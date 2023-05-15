ضبط نصاب إلكتروني استولى على أموال سيدة وسبها عبر «واتس آب»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية لإحدى السيدات، بشأن التواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلي عبر صفحة مُحددة، على موقع “فيس بوك” وإرسالها مبلغ مالي للمذكور كمقدم تعاقد، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه، وعند تواصلها معه سبها عبر رسائل تطبيق “واتساب” وعبر مكالمة هاتفية من رقم “محدد”.

وبالفحص وبسؤال الشاكية إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، أفادت بمضمون ما سبق، كما حددت المشكو في حقه، وتبين أنه أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.