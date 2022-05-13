ضبط موظف متورط في البناء المخالف على أرض مملوكة للدولة بالقليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف في إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية استغل موقعه الوظيفي، وتورط مع شخص في إصدار ترخيص بناء مخالف على أرض مملوكة للدولة في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية ، استغل موقعه الوظيفي وتواطؤ مع شخص لإصدار ترخيص بناء له لإقامة عقار سكني على قطعة أرض “أملاك دولة”، قدرت بمبلغ مليون و800 ألف جنيه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار المشار إليه، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

وعقب تقنيين الإجراءات، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.