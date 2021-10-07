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ضبط موظف لعدم تحصيله تكاليف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

بعد استغلال موقعه الوظيفي.
أماني عوض 12:26 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 12:26 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في إحدى الإدارات المحلية بمحافظة الدقهلية بتهمة استغلال مركزه الوظيفي وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المباني والتعديات على الأراضي الزراعية لـ747 حالة، كان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة.

وأوضحت التحريات أنه حصل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لخمس حالات، واختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة.

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وأكدت التحريات أن ذلك أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح وتربيح الغير بإجمالي مبلغ مالي تجاوز الأربعة ملايين ونصف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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