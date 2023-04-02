ضبط موظف غسل 18 مليون جنيه من حصيلة الرشوة في كفر الشيخ

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية، عن استغلال موظف في محافظة كفر الشيخ، طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون، بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

واتضح محاولته غسل الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية، عقارات، أراضى زراعية، سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 18 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.