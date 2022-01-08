ضبط موظف حي بتهمة استغلال وظيفته للإضرار بالمال العام

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية بتهمة استغلال موقعه الوظيفي، وتمكين شخص من بناء عقار مخالف والإضرار بالمال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، استغل موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا- وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم اتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون.

وأكدت التحريات أن الأمر أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال، والتي تجاوزت مليون جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.