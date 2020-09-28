ضبط موظف بحوزته 45 بطاقة تموين وقضايا تلاعب بمنظومة الخبز

مما يعد استيلاء على المال العام.

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، موظف في أحد مكاتب التموين وبحوزته 45 بطاقة تموين بقصد استخدامها في صرف مقررات الخبز المدعم، وذلك ضمن مواصلة جهود مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

وألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، القبض على الموظف الإدارى بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته قرر بأنه 45 بطاقة تموينية في عهدته ولم يسبق استخدامها في صرف المقررات التموينية، وإدعى حيازتها تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وأسفرت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، عن استخدام المذكور البطاقات المضبوطة بحوزته في صرف مقررات الخبز المدعم من العديد من المخابز، مما يعد استيلاء على المال العام.

وبمواجهته واعترف بارتكابه الواقعة، مستغلًا وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال الجرائم التموينية والاستيلاء على أموال الدعم.

على صعيد متصل، ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين 962 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، علي مستوي الجمهورية.

وأبرز تلك القضايا، ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على 2849999 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وألقي القبض على مالك مخبز بلدى، كائن بالجمرك بالإسكندرية، لتصرفه في 9,4 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بالسوق السوداء والتربح ماديًا جراء ذلك، قدرت بـ 51230 جنيه.