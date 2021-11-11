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ضبط موظف بتهمة اختلاس أموال جمعية زراعية في سوهاج

من حصيلة على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم.
أماني عوض 5:25 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 5:25 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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كشفت مباحث الأموال العامة عن جريمة اختلاس موظف في إحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج، لمبالغها المالية بعد استغلال موقعه الوظيفي، وألقت القبض عليه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا يتضمن اختلاس موظف بإحدى الجمعيات الزراعية في محافظة سوهاج، مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، واستغلال المذكور موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله، وهي قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم واختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية، مما أضر بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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