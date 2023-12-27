ضبط موظف بالمعاش قبل بيع 1830 قطعة أثرية بالمنيا (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص لحيازته قطع آثرية بقصد الإتجار، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، حيازة موظف بالمعاش -له معلومات جنائية- قطع أثرية بقصد الاتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بإجمالي 1830 قطعة أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على مركب خشبي عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها، 7 تماثيل خشبية، 9 أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام، 3 وجوه خشبية، 2 مزهرة من الزجاج، 3 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية.

وتحفظت على تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية، تمثال لسيدة في الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية، تمثال لفرس النهر، 17 تميمة مختلفة الأشكال، وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة، 1795 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليوناني الروماني.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.