ضبط موظف اختلس عهدة إحدى شركات تجارة الجملة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن جريمة اختلاس موظف في إحدى شركات تجارة الجملة، بضائع من عهدته، وألقت القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولي إحدى الشركات تجارة الجملة بلاغًا باختلاس موظف بالشركة بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن أمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها -مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية- استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به استلام عهدة الفرع من البضائع المختلفة، لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله باختلاس بضائع بإجمالي بمبلغ 2,8 مليون جنيه، وامتنع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله “دون وجه حق”، ولإخفاء ذلك العجز بعهدته تلاعب في كشوف أوامر التوريد والتسوية بدفاتر الشركة وإثبات إستلامه كميات من البضائع أقل من قيمتها الحقيقية حتى يتمكن من تسوية عهدته مستندياً دون إفتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، حددت مكان تواجد المذكور واستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.