ضبط موظف اختلس أموال شركته في القاهرة

استغل موظف في إحدى الشركات بمحافظة القاهرة طبيعة عمله واختلس أموال من عهدته، وامتنع عن توريدها، وألقت مباحث الأموال العامة القبض على المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مسئولي إحدى الشركات عن اختلاس موظف بالشركة، مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأمين خزينة بالشركة المشار إليها -مقيم بمحافظة القاهرة- استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، واختلس مبلغ مالي وامتنع عن توريده للشركة محل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.