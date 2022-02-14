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ضبط موظف اختلس أجهزة طبية من إحدى المستشفيات في سوهاج

بقيمة مليوني جنيه.
أماني عوض 6:17 م, الأثنين, 14 فبراير 22 6:17 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف في إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج، متهم باستغلال طبيعة عمله واختلاس أجهزة طبية في عهدته.

تعود الواقعة إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن مسئول المخازن في إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي، إبان عمله المشار إليه، اختلس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى المشار إليها “محل عمله “، والتي تقدر قيمتها قرابة مليوني جنيه.

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واتضح أن المتهم أنهى خدمته في غضون عام 2019، وخلال تلك الفترة باع الأدوات والأجهزة بالسوق السوداء، واستولى على قيمتها لنفسه “دون وجه حق” مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإختلاس.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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