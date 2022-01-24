ضبط موظفي محليات بتهمة إهدار مليون جنيه من المال العام

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على موظفين بإحدى الوحدات المحلية بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي، والتسبب في إهدار المال العام بقيمة مليون جنيه بمحافظة الغربية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية – مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية استغلا موقعهما الوظيفي للتواطؤ مع شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية- وتمكينه من بعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعدم تحرير المذكورين محاضر مخالفات البناء لمالك العقار المشار إليه، مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة مليون جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.