اقتصاد وأسواق

ضبط موظفين لاستيلائهما على 95 طن سكر مدعم (صور)

قبل البيع في السوق السوداء.
أماني عوض 1:46 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 1:46 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة، ومتعهد التعبئة، بتهمة الفساد الوظيفي والاستيلاء على المال العام، بعد تورطهما في بيع 95 طن سكر مدعم في السوق السوداء، بعد الاستيلاء عليها من مخزن في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

أكدت واقعة الفساد معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية.

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وأوضحت أن كلٍ من أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة “فرع شبين القناطر، متعهد التعبئة بمخزن كفر شبين، تصرفا في كميات كبيرة من السلع التموينية “سكر” من داخل المخزن سالف الذكر، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذي يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، اتضح أن الأول تصرف في كمية قدرها 80 طن سكر “مدعم”، والإتجار بها في السوق السوداء، وضبطت سيارتين محمل عليهما 15 طنًا.

وبمواجهة قائدي السيارتان أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحميل كميات السكر من داخل المخزن سالف الذكر، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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