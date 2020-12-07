ضبط موظفين لاختلاسهما 114 أسطوانة أكسجين من مستشفى إيتاي البارود بالبحيرة

وألقت القبض على لص هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفين من مستشفى إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، بتهمة اختلاس اسطوانات أكسجين خاصة بالمستشفى، وضبطت أحد لصوص الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين بمحافظة القاهرة.

اختلاس اسطوانات أكسجين

تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مسئولي مستشفى إيتاي البارود العام، عن اكتشافهم اختلاس موظفين بالمستشفى، 114 إسطوانة أكسجين من عهدتهما وبيعها لبعض المراكز الطبية والجمعيات الخيرية واقتسام الحصيلة فيما بينهما.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة.

وأكدت التحريات أن المتهمان المذكوران وراء ارتكابها تأكيدًا لما انتهى إليه تقرير أعمال اللجنة المُشكلة من مسئولي المستشفى، لمراجعة وجرد عهدتها من أسطوانات الأكسجين المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهما ضبطت الأسطوانات المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط لص هواتف محمولة

على صعيد آخر، ضبطت أجهزة الأمن شخص تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية يوجد له معلومات جنائية، أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بعد سرقة هاتف محمول من طالبة بأسلوب “الخطف”، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وبالكشف الفني عن الدراجة النارية المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “الخطف”، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.