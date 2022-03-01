ضبط «مهتز نفسيًا» اعتدى على سيدتين داخل محطة مترو الأنفاق

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على سيدتين داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، واتضح أنه مهتز نفسيًا.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان: “مريض نفسي يهاجم سيدات في المترو” يتضمن تعدى “مهتز نفسيًا” على سيدة أثناء تواجدها على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق، دون رغبتها في اتخاذ إجراء قانوني لكونه مهتز نفسيًا.

وبالفحص حددت أجهزة الأمن السيدتين المعتدي عليهما، وهما ربتي منزل -مقيمتان بمنطقتى المعادى وحلوان- وباستدعائهما ومناقشتهما قررتا أن شخص اعتدى عليهما بالسب والضرب، بسبب الزحام على رصيف محطة مترو الأنفاق أثناء استعدادهما لاستقلال القطار، وإنهما لم تتخذا أية إجراءات قانونية.

كما أمكن تحديد المذكور، واتضح أن له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض “كتر”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.