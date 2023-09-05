ضبط منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في محافظة البحيرة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي أن شخصين -مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة- أنشأ وأدار منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين، نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة في إدارة الشبكة المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، على المشتركين نظير مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.