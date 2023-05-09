ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت غير مرخصة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في محافظة البحيرة ، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، أن شخص -مقيم بمحافظة البحيرة- أنشأ وأدار منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت “بدون ترخيص”، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، وباستهداف وضبط المتهم بمحل إقامته وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في إدارة وتشغيل الشبكة.

وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة تلك الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت، بدون ترخيص على المواطنين نظير مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.