ضبط منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون تصريح في مصر القديمة

ألقت مباحث المصنفات الفنية، القبض على شخص متهم بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أن صاحب شركة -كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة- أنشأ وأدار منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة المشار إليها، مقابل اشتراك نقدي شهري.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بالشركة المشار إليها، وبحوزته 2 وحدة إرسال لتوزيع إشارة الواي فاي، 5 أطباق لإرسال واستقبال الإشارة، 3 “سيرفر” لتقسيم الإنترنت، 3 جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 2 جهاز لنقل الطاقة للأجهزة، 5 أجهزة راوتر واى فاى، 3 أجهزة لتوزيع وتقوية شبكة الإنترنت، 15 جهاز راوتر نت منزلى لتوزيع الإنترنت على المشتركين، 2 أنتنة لتقوية الإرسال، 2 شاشة ملحقة بكيسة داخلية مدون بـهـا بيانات العملاء المشتركين بالشركة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.