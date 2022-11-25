ضبط منظومة اتصالات بدون ترخيص في الدقهلية

كشفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، عن منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في محافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية- أنشأ وأدار منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، والجهات المعنية، أمكن ضبطه بمحل سكنه.

وعثر بحوزته على 10 أطباق للاستقبال، 61 سويتش، 12 جهاز راوتر، 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع، كيسة جهاز كمبيوتر، 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع، جهاز لاب توب، مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة.

وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.