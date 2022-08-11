ضبط منتحل صفة طبيب أعلن عن إجراء عمليات جراحية عبر «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على منتحل صفة طبيب وسيدة معاونة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بعد إنشائهما حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للإعلان عن إجراء عمليات جراحية مقابل مبلغ مالي.

وضبط بحوزتهما هاتفي محمول، كمية من العقاقير والأدوات الطبية المستخدمة في إجراء العمليات المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.