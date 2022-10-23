ضبط منتحل صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب الشركات في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من صاحب شركة -مقيم بمحافظة القاهرة- عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رقم هاتف محمول لأحد الأشخاص إدعى أنه ضابط شرطة، وطلب منه مقابلته بصورة شخصية لإنهاء بعض المُشكلات المُتعلقة بالشركة المملوكة له، لكنه شك في صحة الاتصال مما دعاه إلى الإبلاغ عن الواقعة.

وبإجراء التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تأكدت من صحة البلاغ، وأمكن تحديد المُستخدم الفعلي للهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وتبين أنه أحد المُتعاملين مع الشركة الخاصة بالمُبلغ، شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة- ويمارس المذكور نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال الصفة، والإدعاء بأن لديه نفوذًا وعلاقات بالمسئولين، مما يمكنه من إنهاء بعض المشاكل المُتعلقة بالشركة المملوكة للمُبلغ -على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحريات السابقة أنه تحصل على مبلغ مالي من الشاكي، بدعوى إنهاء بعض المشاكل المالية المتعلقة بشركة المُبلغ لدى إحدى الجهات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.