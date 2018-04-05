ضبط منتجات زيروكس مزيفة بـ10 ملايين جنيه

محمود جمال قال محمد عامر، مدير شركه "زيروكس مصر" لحلول الطباعة الرقمية إنه جرى ضبط منتجات مزيفة خلال الشهر الماضي تحمل العلامة التجارية لـ"زيروكس" داخل مخازن إحدى الشركات تقدر بـ10 ملايين جنيه. وأضاف عامر في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذه الضبطية جاءت بناء على حملة مداهمة أمنية بال

محمود جمال

قال محمد عامر، مدير شركه “زيروكس مصر” لحلول الطباعة الرقمية إنه جرى ضبط منتجات مزيفة خلال الشهر الماضي تحمل العلامة التجارية لـ”زيروكس” داخل مخازن إحدى الشركات تقدر بـ10 ملايين جنيه.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذه الضبطية جاءت بناء على حملة مداهمة أمنية بالتعاون مع إداره الغش التجاري التابعة لوزاره التجارة والصناعة.

وتابع أن المنتجات المزيفة المباعة عبر الوكلاء غير المعتمدين كانت تمثل 30% من مبيعات الشركه خلال العام الماضي، وبدأت زيروكس منذ سبتمبر 2017 تطبيق برنامج شامل للتأكد من أن المنتج أصلي من عدمه.