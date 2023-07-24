ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية في مخزن بالقاهرة

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن، بدائرة قسم شرطة الجمالية وتحفظت على الكميات المضبوطة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- يزاول نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من مخزن مستأجر، كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخله على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1,050,000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.