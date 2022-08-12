ضبط مليوني وحدة ألعاب نارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2 مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بمحافظة القاهرة داخل مخزن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن مالك مخزن بالمنطقة -مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر- يمارس نشاطًا إجراميًا غير مشروع بمجال الإتجار بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر بداخله على 47 كرتونة من الألعاب النارية “مختلفة الأحجام”، بإجمالي 2.1 مليون وحدة ألعاب نارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.