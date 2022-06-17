ضبط ملازم دراسية مقلدة بحوزة مسئول مركز تعليمي في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مسئول عن مركز تعليمي في منطقة البساتين، بعد اتهامه ببيع وتداول ملازم دراسية خاصة بمراحل تعليمية غير مصرح بتداولها وبيعها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وعُثر بداخل المركز على 5650 ملزمة دراسية، جميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حماية حقوق الملكية الفكرية.