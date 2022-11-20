ضبط معمل لتصنيع أسنان مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك معمل لتصنيع الأسنان بمنطقة البساتين، لإدارته المعمل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأسنان مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، فضلاً على ممارسة المهنة بدون تصريح من الجهات المعنية وعدم توافر الاشتراطات الصحية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المعمل المشار إليه على 355 قطعة مستلزمات طبية “سنة مستوردة” 200 قالب صناعي للتصنيع، 84 عبوة تلوين أسنان، 6 إسطوانات بوتاجاز.

وبمواجهته اعترف بإدارته المعمل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسنان، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.