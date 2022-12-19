ضبط مطرب شعبي نشر فيديو قديم لتعاطي أشخاص المخدرات على طريق الساحل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مطرب شعبي في محافظة الإسماعيلية بسبب نشره مقطع فيديو قديم، لمجموعة أشخاص أثناء تعاطيهم المخدرات على طريق الساحل الشمالي.

رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بمنتصف الحواجز الفاصلة بطريق الساحل الشمالي (إسكندرية/ سيدى كرير).

وبالفحص تبين أن القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، مطرب شعبي مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وبسؤاله قرر بسابقة مشاهدته مقطع الفيديو خلال العام الماضي، ورغم علمه بأنه قديم قام بتحميله وبثه مرة أخرى على صفحته بهدف زيادة أعداد المتابعين.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور لبث أخبار وشائعات كاذبة.