ضبط مصنع ينتج بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمي في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مالك مصنع لتصنيع البسكويت والمقرمشات “بدون ترخيص” بمنطقة السلام، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لتصنيع البسكويت، ما يتسبب في غش جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 96 ألف قطعة مواد غذائية “بسكويت الذرة الصفراء”، 2,500 طن ذره، 1,700 طن كاكاو بودر، 800 كيلو جرام شرش لبن، 750 كيلو جرام سكر، 250 كيلو جرام شيكولاته سائلة، 200 كيلو جرام زبده، 100 كيلو جرام مكسبات طعام، 40 كيلو جرام زيت طعام، أدوات التصنيع، كميات كبيرة من الأغلفة والكراتين الفارغة، “جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها”.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، لاسيما جرائم الغش التجاري.