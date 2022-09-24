ضبط مصنع يعيد طرح فلاتر السيارات منتهية الصلاحية بأسواق القاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب محل فلاتر السيارات بمنطقة المرج، لإدارته مصنع بدون ترخيص وإعادة استخدام فلاتر الزيت والهواء منتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق.

واتضح أن المتهم له معلومات جنائية، استغل إدارة المصنع في إعادة تهيئة الفلاتر وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها -على خلاف الحقيقة.

وعُثر بداخل المصنع على 3000 فلتر معد للتوزيع، 1000 فلتر مجهز معد للرش والطباعة تمهيدًا للتغليف والتوزيع، 47 فلتر هواء معد للتوزيع، 10 آلاف علبة كرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ “على خلاف الحقيقة”، 50 شبلونة طباعة يدوية، عدد من المعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة إستخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.