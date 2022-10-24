ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل المغشوشة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل بمنطقة الأميرية، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 35900 إستيكر مدون عليه علامات تجارية، 6850 عبوات مستحضرات تجميل أنواع مختلفة، 1150 زجاجه برفان، 200 عبوة ماسك، 100 عبوة مذيب عضوي وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، 4000 زجاجه فارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.