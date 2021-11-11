ضبط مصنع لإنتاج العصائر بداخله 20 طن منتجات مغشوشة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع عصائر بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لتصنيعه العصائر مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على كميات من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بلغت 20 طنًا و191 كيلو جرام جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال تشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدي لحالات الغش التجاري.