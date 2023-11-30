ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر في بني سويف

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية -كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف- لاتهامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 62,5 طن مواد خام مجهولة المصدر بدون أي بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم في التصنيع، 5,750 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.