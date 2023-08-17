ضبط مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر، داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة بدر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط المسئول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية -كائن بدائرة قسم شرطة بدر- لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 259907 كيس نيوماسين بودرة أدوية بيطرية، 4500 عبوة معطر ومنظف، 1200 عبوة مزيل بقع، 3 ماكينات تعبئة وتغليف وطبع تاريخ الإنتاج والصلاحية، 10 تنك فارغ، 5 آلاف أستيكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.