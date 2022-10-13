ضبط مصنع لإنتاج أسلاك بطاريات السيارات المغشوشة في القاهرة (صور)

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مصنع كابلات بطاريات سيارات بمنطقة منشأة ناصر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيع أسلاك الكهرباء الخاصة ببطاريات السيارات مستخدمًا خامات رديئة مجهولة المصدر مغشوشة، ومقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على 2300 متر أسلاك وكابلات كهربائية، 500 كيلو جرام بلاستيك خام لتغليف الكابل، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، ماكينتي لف وسحب أسلاك، إسطوانة غاز.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية، مُستخدمًا خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول السلع المغشوشة والمقلدة.