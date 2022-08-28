ضبط مصنع فلاتر مياه مخالف في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن إدارة مصنع لتصنيع “شمعة” فلتر المياه، في منطقة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

وعُثر بداخل المصنع على ماكينة حقن كهربائية لإعداد شمعة فلتر المياه، ضاغط هواء كبير “كمبروسر”، 225 كيلو جرام مواد خام بلاستيك، 4000 شمعة منتج نهائي، جميعها مخالفة للاشتراطات الفنية مجهولة المصدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين.