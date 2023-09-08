ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج خراطيم غاز البوتاجاز والهواء في القاهرة (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء -كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلي، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع، 2,500 طن كسر بلاستيك وخرز، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بائعي سجائر، بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وبحوزتهما 6030 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، بسعر أزيد من الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.