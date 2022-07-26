ضبط مصنع حلويات غير مرخص في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية “بدون ترخيص” بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة ، وذلك لحيازته كمية من السلع الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1,500 طن سكر، 600 كيلو جرام عسل جلوكوز، 450 كيلو جرام دقيق، 440 كيلو جرام مسلي، 300 كيلو جرام شيكولاته، 275 كيلو جرام نشا، 180 كيلو جرام زيت طعام، 150 كيلو جرام دقيق سميد، 100 كيلو جرام خميرة، 75 كيلو جرام جوز هند، 75 كيلو جرام كاكاو، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.