ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقليوبية (صور)

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنعين عشوائيين بدون ترخيص في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لتصنيع وإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر بدون موافقة الجهات المختصة مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

واتضح تزوير العلامات التجارية لبعض شركات الأسلاك الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق غاشين بذلك جمهور المستهلكين.

وباستهداف المصنعين أمكن ضبط مالك مصنع والمدير المسئول عن المصنع الآخر -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وبالتفتيش في حضورهما أمكن ضبط 20 طن كابلات من معدني النحاس والألومنيوم، 11,5 طن لخام خرز البلاستيك، 12 طنًا و850 كيلو جرام منتج نهائي لكابلات وأسلاك كهربائية مدون عليها علامات تجارية، خطى إنتاج كاملان جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري وتزوير وتقليد العلامات التجارية، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين وأضرارًا بالاقتصاد.