ضبط مصانع أعلاف تضم منتجات مجهولة في عدة مناطق بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط عدة مصانع أعلاف تضم منتجات مجهولة المصدر في عدة مناطق من المحافظة وبنطاق عدد من الإدارات التموينية التابعة لها على مدار الأيام الماضية، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والسلع والخامات مجهولة المصدر.

وشنت إدارة تموين العجمي، التابعة لمديرية تموين الإسكندرية وبرئاسة إبراهيم خلف، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات في نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط مصنع أعلاف بمنطقة العجمي، يضم منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الآتية:

عدد ١٠٠ شيكارة علف بنجر بدون بيانات زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، بإجمالى عدد ٥٠٠٠ كجم (٥ طن) علف بنجر بدون بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط مصنع أعلاف لحيازته واستخدام مواد تستخدم في صناعة إضافات الأعلاف مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية الحيازة وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية..

٦٠٠٠ لتر زيت صويا منزوع الصمغ غير مدون عليه أي بيانات ومجهولة المصدر.

٨٠٠٠ كجم ملح خشن مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

٢٠٠٠ لتر مواد كيمياوية داخل تانك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وتم ضبط و التحفظ على كميات تشمل عدد ١٢ برميل بداخلة عبوات عصير منتهية الصلاحية داخل كل برميل ١٠٠ عبوة عصير سعه الواحدة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها ١٢٠٠ لتر ، وعدد ١٢ برميل عصير تفاح طبيعي وزن البرميل ٢٠٠ كجم منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها ٢٤٠٠ كجم ، وعدد ٧٠٠ عبوة عصير مختلفة الانواع سعة العبوة واحد لتر باجمالي كمية قدرها ٧٠٠ لتر منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أحد المصانع لحيازته وتجميع ٢٠٠٠ لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية ومصانع الأعلاف حماية من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجاري.