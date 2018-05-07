ضبط مشغولات ذهبية وفصوص ألماظ بمطار القاهرة

مها أبوودنضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة كمية من المشغولات الذهبية والألماظ بالمخالفة للقانون أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمةوتعود الواقعة، إلى اشتباه وائل إمبابى مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من الإمارات.وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء

مها أبوودن

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة كمية من المشغولات الذهبية والألماظ بالمخالفة للقانون أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة

وتعود الواقعة، إلى اشتباه وائل إمبابى مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من الإمارات.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وبتفتيشه تبين وجود كيس بن من أكياس الأسواق الحرة به كمية من المشغولات الذهبية بوزن كيلو و 250 جرام

كما تم العثور على 9 فصوص من الألماظ داخل جاكيت بحقيبة اليد الخاصة به.

