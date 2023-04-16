ضبط «مسجل خطر» نشر فيديو استعراض بسلاح ناري وشخص طمس لوحات سياراته

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بمقطع فيديو لاستعراض أحد الأشخاص بسلاح ناري بحوزته في محافظة الفيوم.

وبالفحص والتعامل الفني، تبين أن شخص له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة -مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم- بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري”طبنجة”.

وبمواجهته اعترف بأنه ذات السلاح الناري الذى ظهر به بمقطع الفيديو، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول صورتين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع المرور والحماية المدنية، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية، تجاه السيارة محل الشكوى ومالكها.