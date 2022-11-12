ضبط مسجل خطر غسل أموال من حصيلة تزوير المستندات الرسمية في السويس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد مسجل خطر ارتكب جريمة غسل أموال من حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية بمحافظة السويس.

كانت مباحث الاموال العامة، قد كشفت شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

واتضح أن ذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية، إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.