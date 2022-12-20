ضبط «مسجل خطر» غسل أموال حصيلة تجارته في العملات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مسجل خطر يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي بمحافظة الجيزة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

واتضح من التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.