ضبط «مسجل خطر» حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائم على إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في محافظة الجيزة، بعدما اكتشفت اتخاذ المتهم من مسكنه وكرًا لممارسة هذا النشاط الإجرامي.

كان قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، قد تمكن من ضبط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية- لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 4 فرد محلية الصنع، ومجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجري الأسلحة النارية غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع كيماويات “بدون ترخيص” -كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية- لتصنيعه كمية كبيرة من المنظفات الصناعية والمطهرات باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 7 أطنان كلور، طن صابون سائل، 450 كيلو جرام خامات تصنيع الديتول، 144 لتر كحول، 75 كيلو جرام جلسرين، 600 عبوة ألوان غذائي “جميعها مجهولة المصدر”.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.