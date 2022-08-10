ضبط «مسجل خطر» اعتدى بسلاح أبيض على مواطن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مسجل خطر متهم بالاعتداء على مواطن بسلاح أبيض وإحداث إصابته، في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجرح طعني.

وبالانتقال وسؤاله اتهم شخص -له معلومات جنائية- بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المشكو في حقه، وضبطه والسلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.