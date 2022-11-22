ضبط مسجلين خطر قبل تهريب 81 بندقية خرطوش في الشيخ زايد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وتبين أنهما -لهما معلومات جنائية- أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزتهما على 81 بندقية خرطوش، مبلغ مالي، هاتفي محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.