ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وألعاب نارية بالوادي الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الوادي الجديد من ضبط سيارة في منطقة الخارجة قيادة سائق، وبرفقته مالكها -مقيمان بمحافظة أسوان- محملة بــ275 كرتونة بداخلها مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، 5 كراتين بداخلها ألعاب نارية بإجمالي 900 قطعة مختلف الأنواع والأحجام.

وبمناقشتهما أقرا بأن تلك المضبوطات تخص شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان- واتفق مع مالك السيارة المشار إليها على نقل المضبوطات من مخازن بمنطقة الخارجة بالوادي الجديد، ملك 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخارجة بالوادى الجديد، وذلك لنقل المضبوطات إلى محافظة الجيزة وتسليمها له.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من مالكي المخازن، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، مشيرين إلى أن المضبوطات مهربة، واتخذت الإجراءات القانونية.