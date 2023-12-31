ضبط «مستريح» وزوجته بتهمة النصب على مواطنين في 15 مليون جنيه بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تاجر وزوجته بتهمة الاستيلاء على 15 مليون جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها لهم في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الفيوم.

كان مركز شرطة إبشواي بمديرية أمن ، قد تلقى بلاغًا من 8 أشخاص عن تضررهم من تاجر مواد غذائية وزوجته -لهما محل إقامة آخر بالجيزة-لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالي 15 مليون و130 ألف جنيه منذ عام، نظير استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا في السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، مشيرين إلى تعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة في مجال تجارة المواد الغذائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.