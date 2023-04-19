ضبط «مستريح» جديد نصب على ضحايا تطبيق «فيجور»

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص متهم بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني «فيجور» أطلقه عبر شبكة الإنترنت.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق “فيجور”، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم بمجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة واستئجار عدة محلات لفترات زمنية قصيرة وتزويدها ببعض الملابس لإيهام ضحاياه بأن الشركة ذات ملاءة مالية مرتفعة على خلاف الحقيقة، مما يدفعهم لاستثمار أموالهم بها.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد القائم على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنه صاحب إحدى الشركات -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام محافظة مطروح.

وعثر بحوزته على مبالغ مالية وجهاز حاسب آلي “لاب توب”، 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا، تبين احتوائهما على العديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بإنشائه التطبيق الإلكتروني المشار إليه عبر شبكة الإنترنت، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.