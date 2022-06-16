ضبط مستريح جديد استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مستريح جديد بعدما نصب على المواطنين في محافظة قنا ، بعد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة قنا- يمارس نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم بمجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها والهروب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.